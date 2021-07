14 jaar cel en tbs voor moord op ex-vriendin in De Meern

Een 38-jarige man uit De Meern is veroordeeld tot 14 jaar cel wegens het vermoorden van zijn ex-vriendin. Ook legt de rechter hem tbs met dwangverpleging op. Volgens de rechtbank is voldoende bewezen dat hij in juni vorige jaar zijn ex-vriendin heeft doodgeschoten.

Tegen de man was 15 jaar cel geëist. De rechter haalt daar een jaar vanaf, zodat de man eerder aan zijn tbs-behandeling kan beginnen.

De man had bekend dat hij zijn ex vijf keer had beschoten. Nadat hij haar in haar rug en zij had geraakt, schoot hij haar ook nog twee keer door het hoofd. De rechtbank oordeelt dat de vrouw met voorbedachten rade is doodgeschoten en dat er daarom sprake was van moord.

Kans op herhaling

Met de oplegging van tbs volgt de rechtbank het advies van deskundigen. Verder moet K. een schadevergoeding betalen aan de familie van het slachtoffer.

De advocaat van de nabestaanden laat weten dat de familie opgelucht is dat rechtbank oordeelt dat er sprake is van moord en geen doodslag, zegt hij tegen RTV Utrecht. "Geen enkele straf zal voor de nabestaanden ooit genoeg zijn om echt recht te doen aan het leed dat hun is aangedaan. Maar deze straf en de opgelegde maatregel zijn wel het minimale waar zij op gehoopt hadden."