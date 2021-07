16.000 mensen in Venlo geëvacueerd, waaronder ziekenhuis met 200 patiënten

De evacuatie begint om 18.00 uur en moet uiterlijk om 03.00 uur zijn afgerond. Tot in ieder geval maandag is het Venlose ziekenhuis gesloten. "Dit is het ergste wat kan gebeuren, voor zowel de patiënten als het zorgpersoneel", aldus Schouten. Hij hoopt op dinsdag 20 juni het ziekenhuis weer volledig te kunnen heropenen.

Meer evacuaties

Vannacht rond 03.00 uur wordt de hoogwaterpiek in de Maas bij Venlo verwacht, zo'n 12 uur eerder dan werd aangenomen. Ook andere delen van de veiligheidsregio Limburg Noord worden ontruimd, waaronder de dorpen Kessel en Baarlo. De gemeente Bergen adviseert de bewoners van Bergen, Aijen en een aantal omliggende buurtschappen te evacueren.

In Roermond, waar de piek ook 12 uur eerder komt, is onder meer bedrijventerrein Willem-Alexander geëvacueerd en een parkeergarage ontruimd. De gemeente Boxmeer laat weten dat evacuatie voorlopig niet aan de orde is.

Volgens de Venlose burgemeester Scholten, die tevens voorzitter is van de veiligheidsregio Limburg-Noord, zijn er in totaal 17 locaties in de regio waar rekening wordt gehouden met overstromingen. Op dit moment wordt nog afgewogen of er meer gebieden moeten worden geëvacueerd.

Inwoners die niet bij familie of vrienden kunnen worden opgevangen, kunnen onderdak krijgen in opvanglocaties in naburige plaatsen.

