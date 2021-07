Hoogwater trekt naar noorden, gat in dijk Meerssen

In het Zuid-Limburgse Meerssen is aan het begin van de middag een gat in de dijk geslagen bij het Julianakanaal. Aanvankelijk werd gesproken van een gat van 1 bij 1 meter. Nu spreekt de Veiligheidsregio van een groot gat. De kans bestaat dat de dijk doorbreekt.

Vanwege het gat in de dijk moeten bewoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle in de gemeente Meerssen zo snel mogelijk hun huis uit.

Eerder had de veiligheidsregio gezegd dat het voor evacueren te laat was en dat bewoners een hogere verdieping in hun huis op moesten zoeken, maar dat advies werd ingetrokken.

Het is niet duidelijk of er geprobeerd wordt het gat te dichten of te voorkomen dat het groter wordt. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zei alleen dat "hulpverleners die kant op gaan".

Evacuatie ziekenhuis Venlo

Gemeenten in het noorden van Limburg nemen alvast voorzorgsmaatregelen tegen het hoge water. Zo wordt in Venlo het ziekenhuis VieCuri ontruimd vanwege de hoogwaterstand in de Maas. De evacuatie wordt gedaan "om elke kans op overstroming voor te zijn".

Ook de waterstand van de Rijn is aan het stijgen. Bij Lobith bereikt volgens sommige waterbeheerders de rivier zondagmorgen de hoogste stand van ongeveer 14,75 meter boven NAP.

De gemeente Arnhem heeft de Rijnkade inmiddels afgesloten, omdat die was ondergelopen. Ook de Waalkade in Nijmegen is afgesloten wegens de verwachte hoge waterstand in de Waal.

Dronebeelden vanuit een Zuid-Limburgs kasteel dat normaliter aan de Maas ligt: