Leerling in zijn been geschoten op middelbare school in Uden

Op een middelbare school in Uden is een leerling in zijn been geschoten met een luchtdrukwapen. Hij raakte lichtgewond. Twee jongens zijn aangehouden. Volgens Omroep Brabant gebeurde het incident tijdens een sportdag van de school.

Hoe oud de verdachten zijn kan de politie nog niet precies zeggen, ze zijn waarschijnlijk rond de 15 jaar oud. De jongens zijn meegenomen naar het politiebureau en worden daar verhoord.