Hoe Peter R. de Vries het toch tot in de bestuurskamer van Ajax schopte

Een praktisch vergeten hoofdstuk uit de rijke carrière van Peter R. de Vries was zijn carrière als zaakwaarnemer. Over heel de wereld lopen nog spelers uit zijn stal, ook al strandde het initiatief in schoonheid. Maar Léon Bergsma tekent bij Ajax, dat was toch wel een momentje.

De Vries, die donderdag op 64-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van de aanslag van vorige week, was ook een groot sportliefhebber. Trouw seizoenkaarthouder van Ajax, waar hij zich ooit zelfs had aangeboden als directeur. Uiteindelijk belandde hij in een andere rol alsnog in de directiekamer.

"Hij was daar ongelofelijk trots op", weet Bergsma zeker. "Mijn eerste profcontract, bij de club die alles voor hem was. Dat was een droom voor Peter."