Wekdienst 16/7: Hoogwater verplaatst zich in Limburg • Koninklijk gezin op de foto

Wat kun je vandaag verwachten?

Zo'n 10.000 Maastrichtenaren moesten afgelopen nacht elders doorbrengen vanwege de enorme wateroverlast in Limburg. De problemen zijn voorlopig nog niet voorbij. De waterhoogte in de Maas gaat zich de komende dagen verplaatsen van Zuid- naar Noord-Limburg. In de buurt van Roermond wordt in de loop van de dag de piek verwacht. Zo'n 300 militairen zijn op de been om te helpen bij evacuaties en andere hulpverlening. Volg de berichtgeving over de wateroverlast op onze liveblog.

De rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen een Syrische terreurverdachte uit Kapelle. Justitie verdenkt de man van oorlogsmisdrijven en deelname aan een terroristische organisatie. De eis is 27 jaar cel.

Bij Paleis Huis ten Bosch is de traditionele zomerfotosessie van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Voor het koningspaar en de prinsessen markeert het de start van de zomervakantie. De pers mag na afloop van de fotosessie ook vragen stellen.

Wat heb je gemist?

Duizenden mensen in het zuiden van Limburg hebben hun huizen verlaten of moeten vertrekken vanwege het stijgende water. Hoewel de verwachte hoogste waterstand in de Maas iets lager uitkwam dan verwacht, is het gevaar nog niet geweken.

Rond 03.00 uur werd de hoogste stand verwacht, er zou dan mogelijk 3700 kuub water per seconde door de Maas stromen. "Dat heeft het net niet gehaald. Dus dat is goed nieuws", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Volgens hem zitten ze "net niet tegen het doemscenario aan".