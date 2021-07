Buien voorbij, maar gevaar nog niet geweken in Limburg, Duitsland en België

Limburg heeft de zwaarste buien achter de rug, maar de problemen zijn nog lang niet voorbij. De waterhoogte in de Maas gaat zich de komende dagen verplaatsen van Zuid- naar Noord-Limburg. In de buurt van Roermond wordt de piek pas morgenavond verwacht. Zaterdagavond is die piek waarschijnlijk in Venlo, en zondagavond in de gemeente Mook-Middelaar. Zo'n 300 militairen zijn op de been om te helpen bij evacuaties en andere hulpverlening.

Maastricht doet een dringend beroep op de bewoners van de wijken Randwyck en Heugem om hun woning te verlaten. Het gaat daarbij om zo'n 10.000 mensen. Met een auto met megafoon wordt door de straten gereden om iedereen te bereiken met de boodschap. Er is ook een NL-Alert verstuurd naar de huishoudens in de wijken. De verwachting is dat de Maas er vannacht tussen 02.00 en 03.00 uur buiten de oevers treedt.

In Roermond worden morgen in het gebied ten noorden en zuiden van de Hambeek, een zijtak van de Roer, honderden woningen geëvacueerd, omdat de Roer te veel water te verwerken krijgt. Maar er zijn ook daar zwakke plekken langs de Maas, waardoor evacuaties mogelijk nodig zijn. Morgenmiddag verwachten ze bij de veiligheidsregio de hoogste waterstand van de Maas, de Roer en de Hambeek.