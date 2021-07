Domino-effect van regenwater op komst, hoe goed zijn we beschermd?

Zelden is Limburg in de zomermaanden zo hard getroffen door overstromingen als nu. "Voor de Maas is dit uitzonderlijk, daar zien we plaatselijk een mate van waterafvoer die eens in de vijftig tot honderd jaar voorkomt", laat Rijkswaterstaat weten. De hoogste waterstanden moeten nog komen, is Nederland daarop voorbereid?

De afgelopen 25 jaar zijn er grote stappen gezet in de bescherming tegen rivieroverstromingen. Daar zijn zowel de autoriteiten als experts het over eens. Er zijn bijvoorbeeld extra dijken neergezet, dijken verhoogd en versterkt, en de rivieren hebben meer ruimte gekregen om water af te voeren.

'Wake-upcall'

"Maar ik denk dat er nog meer moet gebeuren", zegt Jeroen Aerts, hoogleraar klimaat- en waterrisico's aan de VU. "Dat hebben we ook wel gezien", verwijst hij naar alle schade en evacuaties door overstromingen. "We moeten deze situatie zien als een wake-upcall." De steeds heftigere schommeling in weerextremen is volgens Aerts reden om de aanpak op te schroeven.

"Het stroomt vanuit de kruipruimte de kelder in", in deze video geeft een inwoner een rondleiding door haar overstroomde huis: