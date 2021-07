Nabestaanden moordzaken: Peter was een geweldenaar, een terriër die niet losliet

"Een geweldenaar in al zijn doen en laten", noemt Bauke Vaatstra Peter R. de Vries. "Vanwege wat hij voor anderen heeft betekend, geweldig. Kijk naar de zaak-Nicky Verstappen, onze zaak, de Puttense moordzaak en veel meer."

In 2012 kwam er een doorbraak in het onderzoek naar de moord op zijn dochter. Een dna-verwantschapsonderzoek, waarvoor De Vries al twaalf jaar eerder had gepleit, leidde naar de dader. Jasper S. werd in 2013 tot achttien jaar cel veroordeeld. De Vries was erbij in de rechtbank. "Hij heeft ons goed begeleid in die jaren", zegt Vaatstra. "Het Openbaar Ministerie was koud en kil. Hij was een man die eigenlijk een stukje liefde bracht bij de mensen. Een stukje zachtheid."

Bauke Vaatstra vindt dat mensen als Peter R. de Vries en andere misdaadverslaggevers eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn. "Ze nemen het werk van het OM over. Ook door hoe hij de mensen benadert, de families. Niet zo kil en koud als bijvoorbeeld het OM. Hij begrijpt je, en dat is al een hele goede zaak."

Moeder van Natalee Holloway

De Vries had het ook weleens met Vaatstra gehad over dat hij gevaar liep. "Hij zei ook wel: daar moet je wel rekening mee houden, ik kan ook onder vuur komen te liggen. Inderdaad was dat nu zo. En toch, dit had ik niet verwacht."

Ook van buiten Nederland komen er na de aanslag geschokte reacties. Beth, de moeder van Natalee Holloway, laat aan RTL Boulevard weten dat ze diep geraakt is door het nieuws. Peter R. de Vries wijdde een Emmy Award-winnende special aan de verdwijning van haar dochter. "Ik ben er gewoon kapot van dat dit hem is overkomen", zegt de moeder. "Hij heeft ons zoveel geholpen in de zoektocht naar Natalee."