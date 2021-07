Peter R. de Vries, misdaadjournalist die voor niets of niemand wilde wijken

In 2011 kondigde hij aan te stoppen met het misdaadprogramma omdat het een enorme wissel op zijn leven trok. "Het is een baan die vaak 24/7 doorgaat. Je hebt altijd te maken met zaken van leven en dood, dat laat je mentaal niet onberoerd", zei hij in de Volkskrant.

De laatste uitzending was een jaar later. Daarna ging hij weer aan de slag als freelance verslaggever. Ook was hij regelmatig als misdaadkenner te gast in talkshows en actualiteitenprogramma's en presenteerde hij een programma over pesten op internet.

Samen met zijn zoon en de inmiddels overleden oud-Ajacied Piet Keizer richtte hij in 2014 het bureau PR Sportmanagement BV op, dat de belangen van topsporters, en met name profvoetballers, behartigt. Ze verwierven daarvoor een officiële licentie als voetbalmakelaars van de KNVB/FIFA.

Dit jaar liet hij zich van een geheel andere kant zien, toen hij als dragqueen Emmi Beautycase zijn opwachting maakte in het RTL-programma Make Up Your Mind, waarmee wordt gevraagd voor de acceptatie van de dragcultuur.

Coldcasezaken

De laatste jaren was De Vries betrokken bij verschillende coldcasezaken, zoals de zaak-Vaatstra, de Posbankmoord en de moord op Rose Sulaiman in Thailand. In 2018 keerde hij terug op tv met het programma De Raadkamer bij SBS6.

Vorig jaar stond De Vries als adviseur de ouders van de vermoorde Nicky Verstappen bij in de rechtszaak tegen Jos B.. De Vries steunde hen al sinds 1998, toen het jongetje van elf dood gevonden werd op de Brunsummerheide. Onlangs lanceerde hij de stichting De Gouden Tip. Daarmee hoopte hij via crowdfunding 1 miljoen euro in te zamelen voor de gouden tip in de zaak van de studente Tanja Groen, die in 1993 in Maastricht verdween.

Marengo

De Vries trad sinds vorig jaar op als de vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het proces tegen de groep rond Ridouan Taghi. In die zaak werd B.'s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Ook B.'s broer is vermoord.

Ook was er volgens De Vries informatie dat Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces, hem wilde vermoorden. Later kwam De Vries nog met een brief die van Taghi zou zijn, waarin stond dat de journalist niets te vrezen had.