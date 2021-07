414 schademeldingen binnen bij Interpolis, 'vooral ondergelopen kelders'

Tot kwart voor een vanmiddag zijn er bij verzekeraar Interpolis 414 schademeldingen binnengekomen over de extreme regenval. Sinds gisteravond 18.00 uur is dat aantal snel opgelopen. Toen stond de teller nog op 128 meldingen, laat een woordvoerder weten.

Interpolis is een van de grootste woonverzekeraars in het land en oververtegenwoordigd in Zuid-Limburg. De verwachting is dat het aantal schademeldingen nog zal toenemen. De branchevereniging kan nog geen volledig overzicht geven van alle schademeldingen bij verschillende verzekeraars.

Ondergelopen kelders en garages

Tweederde van de schademeldingen bij Interpolis komt uit Zuid-Limburg, maar sinds vandaag komen er ook meldingen uit Gelderland en Noord-Brabant binnen.

Het gaat bijna alleen maar om meldingen over schade aan woningen, zegt de woordvoerder. "We zien vooral veel ondergelopen kelders en garages." Relatief de meeste meldingen komen uit Heerlen, Valkenburg aan de Geul en Kerkrade.

Raam of deur open laten staan

In de regel zijn mensen met een woonverzekering verzekerd voor schade aan de woning en inboedel door zware regenval. "Als er door extreme regenval lekkages zijn, of kelders zijn ondergelopen, dan zijn beschadigde spullen en vloeren doorgaans verzekerd", zegt een woordvoerder. "Tenzij je een raam of deur open hebt laten staan." Wel benadrukt hij dat alle schademeldingen individueel moeten worden beoordeeld.

Voor welk bedrag op dit moment aan schademeldingen is binnengekomen, maakt de verzekeraar niet bekend.