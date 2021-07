Doden in Duitsland door overstromingen, vele tientallen vermisten

Net als Limburg heeft ook het westen van Duitsland te kampen met watersnood door overvloedige regenval van de afgelopen dagen. In delen van Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland is de schade groot.

In de gemeente Ahrweiler in de Eifel zijn zeker vier mensen om het leven gekomen, meldt de politie in Koblenz. Details zijn verder niet bekendgemaakt.

In het dorp Schuld in de gemeente zijn zes huizen ingestort door het hoge water. De politie meldt dat er zeker dertig mensen worden vermist, maar ook dat de situatie nog zeer onoverzichtelijk is. 25 andere huizen staan op instorten.

Verschillende dorpen in de streek zijn door het hoogwater van de buitenwereld afgesloten. Zeker vijftig mensen hebben hun toevlucht gezocht tot het dak van hun huis en moeten gered worden.

Ook veel problemen in Noordrijn-Westfalen

Bij de wateroverlast in Duitsland zijn gisteren twee brandweermensen van 46 en 52 om het leven gekomen, zei correspondent Judith van de Hulsbeek in het NOS Radio 1 Journaal. "Een werd meegenomen door de kolkende rivier en is verdronken en de ander is tijdens een inzet in elkaar gezakt."

Het was een heel pittige nacht in Noordrijn-Westfalen, zegt Van de Hulsbeek. "In Wuppertal ging het luchtalarm af en werden mensen opgeroepen hun huis te verlaten of naar een hogere verdieping te gaan." Er zou mogelijk een vloedgolf kunnen ontstaan, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Toch is het gevaar nog niet geweken, want een stuwmeer zit overvol.

Ook de nabijgelegen stad Hagen is zwaar getroffen door het noodweer. Volgens de autoriteiten is er sprake van een waterstand die eens in de 25 jaar voorkomt. Mensen die bij rivieren en beken wonen, zijn opgedragen om hoger gelegen gebied op te zoeken. Deelstaatpremier Laschet komt vandaag naar Hagen om de schade op te nemen.

In Hückeswagen, zo'n 20 kilometer onder Wuppertal, moeten meer dan duizend mensen hun huis uit, omdat het stuwmeer bij het dorp overstroomt.

Dode, vermiste in België

Ook in het oosten van België zijn de problemen groot. In Eupen is een twintiger verdronken, volgens een plaatselijke krant nadat hij met een zwemband in het snelstromende water was gesprongen.

In de provincie Luxemburg wordt nog een 15-jarig meisje vermist dat gisteren in de Ourthe was gevallen. Er is de hele nacht naar de tiener gezocht, maar ze is nog niet gevonden.

Het centrum van Spa liep gisteren onder water: