Wekdienst 15/7: Hoogwater trekt land verder in • Laatste bergrit in Tour

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het KNMI verwacht voor meerdere plekken in het land opnieuw veel wateroverlast. Daarom geldt code geel voor heel Nederland, op Zeeland, Noord- en Zuid-Holland na. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

Het Europees Hof van Justitie doet uitspraak over de tuchtkamer die Polen heeft ingesteld om kritische rechters te kunnen straffen. Ook komt het Constitutioneel Hof in Polen mogelijk met een uitspraak over of het Poolse recht zwaarder weegt dan het Europese.

Het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC, het Europese RIVM) komt met nieuwe kleurcodes voor landen en regio's. Mogelijk kleurt Nederland rood of zelfs donkerrood op de kaart.

In de Tour de France staat de laatste bergrit op de planning. De renners fietsen een etappe van 130 kilometer van Pau naar Luz-Ardiden.

Het is 25 jaar geleden dat de Herculesramp zich voltrok op Vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 mensen om het leven kwamen. Vanmiddag is er een herdenking.

Wat heb je gemist?

Wat betreft regenval heeft het zuiden van Limburg vannacht even adem kunnen halen, maar de wateroverlast houdt aan. Het afvoeren van alle regen die is gevallen, vormt een groot probleem. Ook is er schade aan huizen en andere bezittingen.

Het KNMI hief halverwege de nacht code rood voor Limburg op. De burgemeester van Valkenburg, Daan Prevoo, liet in de nacht weten een noodbevel te hebben afgekondigd, mochten kwetsbare ouderen in ondergelopen woningen weigeren zich te laten evacueren. Of het noodbevel echt is gebruikt, is nog onbekend. Eerder op de avond werden twee verzorgingshuizen en een hospice ontruimd. Er was opvang in onder meer het gemeentehuis. Door het hoge water kwamen honderden huishoudens in Valkenburg vannacht zonder stroom te zitten.

Het centrum staat onder water: