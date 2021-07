Na maanden staken cao-akkoord in metaalsector, 5,3 procent loonsverhoging

Na vijf maanden staken in de metaalsector zijn werkgeversvereniging FME en vakbonden FNV en CNV het eens over een nieuwe cao. Werknemers krijgen er over twee jaar 5,3 procent bij, melden de partijen. Werknemers van onder meer ASML, DAF Trucks en Fokker hebben gestaakt dit jaar.

In de cao is ook vastgelegd dat 2400 uitzendkrachten perspectief krijgen op een vast contract. Verder is overeengekomen dat werknemers tot drie jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. De leden van de vakbonden FNV en CNV en van werkgeversvereniging FME moeten nog wel instemmen met de overeenkomst.

Sinds september vorig jaar is overlegd over een nieuwe cao voor de sector, waarin 160.000 mensen werken. Begin dit jaar boden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat was volgens de vakbond onvoldoende, omdat het zou leiden tot koopkrachtvermindering.

De vakbonden eisten eerder een loonstijging van 5 procent maar dat was volgens de FME "een onhaalbare en onverantwoorde eis". Waarom de werkgevers nu wel akkoord zijn gegaan met zo'n loonstijging is nog niet bekend. De vakbond had voor de zomer nog een aantal stakingen gepland.