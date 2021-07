Kabinet maakt 'ventileren' vierde basisregel, Kamer fel over versoepelingen

Aan de drie overbekende basisregels voegt het kabinet een vierde toe: ventilatie. Naast de 1,5 meter afstand, handen wassen en testen/thuisblijven bij klachten, wordt zorgen voor frisse lucht het devies, zei demissionair premier Rutte in het coronadebat.

"Dat zijn we aan het uitwerken en daar gaan we verder mee aan de slag", zei Rutte. "We zullen het ook op een bordje toevoegen bij de persconferenties." Verschillende partijen hadden aangedrongen op meer aandacht voor ventilatie, onder meer op scholen en in de horeca.

Premier Rutte benadrukte dat het wel nauw komt qua ventilatie en dat je het aan professionals moet overlaten. "Voor je het weet doet iedereen een ventilator aan en verspreiden ze daarmee juist het virus." Bekeken wordt dus nog welke maatregelen precies genomen moeten worden.

PVV-leider Wilders en demissionair premier Rutte debatteren over ventilatie: