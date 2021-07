Dodental ingestort hotel China opgelopen tot zeventien

Het dodental na het instorten van een hotel afgelopen maandag in het oosten van China is opgelopen tot zeventien, melden lokale autoriteiten. De meeste slachtoffers waren gasten van het hotel in de Chinese stad Suzhou, ten westen van Shanghai.

In totaal werden 23 mensen onder de brokstukken vandaan gehaald, zes hebben het overleefd, melden verschillende media. Een van die zes had geen verwondingen. De overige vijf zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Ruim 600 reddingswerkers hebben het puin doorzocht naar overlevenden. Ze gebruikten onder meer groot materieel en honden en 120 voertuigen.

In eerste instantie gingen de reddingsteams ervan uit dat er achttien mensen in het hotel waren. Later bleek dat er ook vijf niet-geregistreerde gasten in het gebouw aanwezig waren.

Recent gerenoveerd

Het toeristenhotel stortte maandag in. Volgens het Singaporese nieuwsmedium Zaobao.com is het recent gerenoveerd en van eigenaar verwisseld. Het gebouw was drie verdiepingen hoog en had 54 kamers en enkele conferentieruimtes. Het werd in 2018 geopend.

Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak is van het instorten. De Global Times meldt dat uit vooronderzoek blijkt dat de nieuwe eigenaar mogelijk de constructie van het gebouw heeft gewijzigd bij de laatste renovaties.

De regionale overheid zegt dat het ongeluk wordt onderzocht en sluit strafrechtelijke vervolging voor enkelen niet uit.

Vaker instortingen

In snelgroeiende Chinese metropolen wordt regelmatig onder hoge druk gebouwd en worden de bouwnormen niet altijd goed nageleefd. Dat leidt ertoe dat er vaker gebouwen instorten.

In mei begon het bijna 300 meter hoge SEG Plaza in miljoenenstad Shenzhen te schudden. Dat leidde tot paniek. En vorig jaar kwamen tientallen mensen om toen een quarantainehotel van vijf verdiepingen in het zuidoosten van het land instortte.