Bewoners kijken uit naar rapport over fatale flatbrand Arnhem

Vanmiddag presenteert de Onderzoeksraad voor Veiligheid de resultaten van een onderzoek naar de fatale flatbrand op Nieuwjaarsdag 2020 in Arnhem. Bewoners kijken reikhalzend uit naar het rapport.

De brand in de flat op het Gelderseplein in Arnhem-Zuid in de nacht van 31 december 2019 op 1 januari 2020 begon in de hal. Daar vloog een oud bankstel in brand door een stuk vuurwerk. Door het vuur viel de elektriciteit uit, waardoor de lift stil kwam te staan. Daar stond op dat moment een gezin in dat op bezoek was geweest bij familie.

Door de grote hoeveelheid rook die in de liftschacht trok, kwamen de vader en een kind van vier om het leven. De moeder en een 8-jarige dochter werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleefden de brand.

Twee jongens van toentertijd 12 en 13 jaar oud zijn schuldig bevonden aan de brand, maar kregen geen straf. Volgens de rechter hebben ze nooit gewild dat er brand ontstond of dat er mensen zouden overlijden.

Gevoel van veiligheid

In het vanmiddag gepresenteerde rapport gaat de raad onder meer in op het ontwerp van het gebouw en de vluchtwegen. Ook wordt de inzet van de brandweer en het gebruik van liften bij brand geanalyseerd.

Een 19-jarige bewoner van de flat, die daar samen met haar ouders, broertjes en zusjes woont, hoopt dat met het rapport weer een gevoel van veiligheid terugkomt. "Die beelden komen steeds weer terug. Zeker rond Oud en Nieuw. Dat geeft onrust en angst", zegt ze tegen Omroep Gelderland.

Ook oud-bewoners kijken uit naar de resultaten. "Ik zit er al maanden op te wachten", zegt een vrouw die sinds drie weken ergens anders woont. Een dag na de brand besloot ze al dat ze wilde verhuizen. Ze voelde zich niet meer veilig en haar dochtertje durfde de lift niet meer in. "Het drama zullen we ons hele leven meedragen."

Eerder onderzoek

Vorig jaar concludeerde een onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen na een onderzoek dat de flat brandveilig is. Dat onderzoek gebeurde in opdracht van woningcorporatie Vivare, de beheerder van de flat.

Desondanks nam de corporatie extra maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren. Alle flatwoningen kregen een rookmelder, de flats kregen een aluminium pui en de bewoners werden voorgelicht over vluchtroutes en brandveiligheid.