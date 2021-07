Toch geen onderzoek Commissariaat voor de Media naar Kaag-documentaire

Het Commissariaat voor de Media CvdM) gaat geen onderzoek doen naar de gang van zaken rond een documentaire over demissionair minister Kaag (D66) van Buitenlandse Zaken. Wel komt er een breder onderzoek naar de onafhankelijkheid van nieuwsredacties, naar aanleiding van de commotie rond de VPRO-documentaire.

Het CvdM zei vorige maand een onderzoek naar de documentaire Van Beiroet tot Binnenhof te overwegen, nadat bekend was geworden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en D66 zich bemoeid hadden met de montage. Uit door Geen Stijl opgevraagde documenten bleek dat de makers Kaag tegemoetkwamen.

Nu oordeelt het commissariaat, dat toezicht houdt op de naleving van de Mediawet, dat een onderzoek naar de totstandkoming van het programma niet nodig is. Er lijkt "geen sprake te zijn van de schending van de redactionele onafhankelijkheid die door de Mediawet moet worden gewaarborgd", schrijft het CvdM.

Meer incidenten

Volgens de toezichthouder staat de beroering die het nieuws over de bemoeienis met de documentaire veroorzaakte niet op zichzelf. Omdat er meer incidenten zijn geweest, stelt het Commissariaat wel een onderzoek in naar de onafhankelijkheid van nieuwsredacties. Eenzelfde soort onderzoek werd in 2015 al uitgevoerd.

Het CvdM komt binnenkort ook met een rapport over redactiestatuten, waarin afspraken over de onafhankelijkheid van redacties zijn vastgelegd.

De Ombudsman van de NPO concludeerde vorige week na eigen onderzoek dat de documentairemakers geen grote fouten hebben gemaakt, maar dat ze strakkere afspraken hadden moeten maken over de ruimte voor aanpassingen.

De VPRO stelt zelf wel een onderzoek in naar de Kaag-documentaire.