Kleine Griekse eilanden wachten EU-regels niet af en vergroenen uit zichzelf

Het kleine Agios Efstratios is het volgende eiland dat groen gaat worden. In september begint de bouw van het project. Over ongeveer twee jaar krijgt het eiland elektriciteit en verwarming van zonne- en windenergie. Het moet nu vervuilende en dure diesel laten aanvoeren.

Op de kaart van Griekenland is Agios Efstratios een kleine stip, midden in de noordelijke Egeïsche Zee, met bijna dezelfde afstand tussen het Griekse en Turkse vasteland. Het enige eiland in de buurt is Limnos. "Ja, ons eiland is een van de meest afgelegen eilanden", zegt burgemeester Maria Kakali. "En toch voelen we ons niet geïsoleerd. Vergeet niet, we kiezen er zelf voor om hier te leven."

Ze is geboren en getogen op Agios Efstratios. Kakali vertroki om te studeren, maar keerde daarna terug. Ze werd in 2014 als de jongste burgemeester in Griekenland gekozen. Ze was toen 27 jaar.

Ze stond voor een grote uitdaging, met een verouderde eilandbevolking van zo'n 200 mensen, voornamelijk vissers en veehouders. Jongeren keren na hun studie niet terug omdat er geen werk is. "Voor 2010 was er al een energieplan ingediend bij de Europese Unie, maar dat kwam niet van de grond. Toen ik burgemeester werd, hebben we dat in samenwerking met het Griekse centrum voor nieuwe energiebronnen herzien en aangepast." Ze kreeg de steun van de bevolking.