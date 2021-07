Code oranje in Limburg, straten en wegen blank door regenval

Grote delen van Limburg moeten komende dagen rekening houden met flinke wateroverlast. Het KNMI verwacht tot en met donderdag zware regenval in het zuiden van Limburg, waarbij dagelijks meer dan 75 millimeter regen kan vallen. Tot en met donderdag moet plaatselijk rekening worden gehouden met meer dan 150 millimeter neerslag, aldus de weerdienst.

De twee Limburgse veiligheidsregio's waarschuwen voor een plotselinge stijging van de waterstand in de Maas, zijrivieren en beken in heel Limburg door overvloedige regenval.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg roept mensen op om alleen de meldkamer te bellen in acute of levensbedreigende situaties.

Maatregelen tegen wateroverlast

Vanwege de regenbuien hadden verschillende Limburgse gemeenten al maatregelen getroffen om de wateroverlast zo veel mogelijk te beperken. Ook waterschap Limburg had de nodige maatregelen getroffen. Zo worden extra controles gedaan en worden stuwen in een lagere stand gezet.

Ook is er via sociale media een campagne gestart om Limburgers te informeren over maatregelen tegen wateroverlast en wanneer ze wel of niet 112 moeten bellen.