Jonge kinderen bevrijd uit warme auto, ouders waren op het strand

Twee kinderen van 1 en 2 jaar zijn zondagmiddag uit een warme auto bevrijd in de regio IJmond. De ouders zijn aangehouden, meldt de politie.

Een voorbijganger zag de versufte kinderen in de auto en alarmeerde de hulpdiensten. Ambulancepersoneel tikte een ruit in om de kinderen te bevrijden. Ze knapten daarna snel op.

De ouders van de kinderen kwamen even later aanlopen bij de parkeerplek. Ze waren op het strand geweest en zeiden hun kinderen in de gaten te hebben gehouden met een camera. Volgens de politie waren ze in eerste instantie boos over het ingeslagen raam.

De politie heeft de ouders aangehouden en melding gemaakt bij Veilig Thuis. Ook is er een strafrechtelijk onderzoek gestart. De kinderen maken het volgens de politie goed.