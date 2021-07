RTL Boulevard-team opgetogen na bewogen week: 'We zijn er weer'

"Nu zijn we er wel weer, in een hele nieuwe setting", aldus Van den Assem. Medepresentator Luuk Ikink vergeleek het decor met dat van de oude studio van waaruit het programma werd uitgezonden, voordat de studio aan het Leidseplein in gebruik werd genomen.

Van den Assem vertelde dat het team bericht kreeg van leidinggevenden van "een ernstige dreiging op het pand". Daarop moesten de medewerkers volgens haar "zo snel mogelijk, in alle rust" het gebouw verlaten. Over de precieze aard van de dreiging - volgens NRC werd er door criminelen gepraat over een aanslag met een raketwerper of automatische wapens - kon het programma niet meer zeggen dan al bekend is.

"Ik kan je vertellen dat het een heel vreemd en eng bericht was om te krijgen. Je schrikt je kapot. Iedereen was zo alert, en met alle gebeurtenissen van eerder die week was er een beladen sfeer." Volgens Van den Assem is geen moment overwogen om de uitzending door te laten gaan. "Nee, de aard van het bericht was zodanig dat we dachten: duidelijke boodschap, spullen pakken en weg."

Een deel van het team heeft daarop nabesproken wat er die avond is gebeurd en wat dat betekende voor de talkshow. Die gesprekken zijn tot op het laatste moment doorgegaan, zei ze. "Tot vandaag waren er gesprekken en bijeenkomsten om de uitzending te bewerkstelligen."

RTL-baas Sven Sauvé zei dat alle veiligheidsmaatregelen die in Amsterdam genomen werden zijn meeverhuisd naar Hilversum: