RTL Boulevard hervat, uitzendingen vanaf Mediapark in Hilversum

De uitzendingen van RTL Boulevard gaan vanaf vanavond weer door, maar ze komen niet langer vanuit de vaste studio aan het Leidseplein in Amsterdam. Het programma wordt nu gemaakt op het Mediapark in Hilversum, meldt RTL. Uit veiligheidsoverwegingen worden geen uitspraken gedaan over precieze locatie of maatregelen.

Vorige week dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries na een optreden in het programma neergeschoten. In het weekend kwamen de uitzendingen te vervallen in verband met een ernstige dreiging. NRC meldde dat de politie berichten had onderschept van criminelen, waaruit bleek dat ze spraken over een aanslag met een raketwerper of automatische wapens.

"De veiligheid voor de medewerkers is vanzelfsprekend topprioriteit", laat RTL weten. "Wij hebben vertrouwen in het advies van de veiligheidsautoriteiten dat we de uitzendingen op een nieuwe locatie op het Mediapark in Hilversum kunnen hervatten. Het mediabedrijf bedankt de autoriteiten voor de steun in de afgelopen dagen, net als de kijkers, zakelijke partners en andere media.

'Zichtbare en onzichtbare maatregelen'

Vandaag nog zei demissionair minister Grapperhaus van Justitie dat RTL Boulevard zo snel mogelijk weer live op tv te zien moet zijn. Hij noemde de noodzaak om de talkshow af te gelasten "buitengewoon kwalijk" en is naar eigen zeggen het hele weekend bezig geweest om een oplossing te vinden.

RTL Nieuws meldt dat de nieuwe uitzendlocatie is bepaald in overleg met de driehoek in Hilversum, die bestaat uit de burgemeester, de officier van justitie en de politiechef. Er zouden door de gemeente "zichtbare en onzichtbare maatregelen" worden getroffen om de veiligheid te garanderen.