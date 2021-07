Podcast De Zomerdag: de kwetsbaarheid van de democratie

De wereld zat in januari met ingehouden adem voor de televisie en zag beelden die niemand had verwacht in een democratisch land als de Verenigde Staten. Trump-aanhangers bestormden het Capitool, volksvertegenwoordigers moesten met gasmaskers op vluchten, er werd geschoten en er vielen doden.

De analyse van specialist Amerikaans staatsrecht Kenneth Manusama in podcast De Dag op de dag na de Capitoolbestorming was treffend en strekte verder dan het Amerika van Donald Trump. Wat we op tv hadden gezien was de kwetsbaarheid van de democratie, zei hij. En het was én is ook nu nog een waarschuwing voor alle landen waar het vertrouwen in de rechtsstaat afbrokkelt en democratische normen afkalven.

De podcast De Dag is met zomerstop tot 23 augustus. Tot dan verschijnt elke werkdag De Zomerdag, waarin een selectie van opvallende gesprekken uit de afgelopen maanden herhaald wordt.