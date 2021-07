Grapperhaus: RTL Boulevard moet zo snel mogelijk weer op tv

RTL Boulevard moet zo snel mogelijk weer live op de televisie te zien zijn. Dat vindt demissionair minister Grapperhaus die zegt er alles aan te doen om de makers de beveiliging te bieden die ze nodig hebben.

Het programma op RTL4 ging de afgelopen dagen niet door, nadat er zaterdag een serieuze dreiging was binnengekomen. NRC meldde gisteren dat criminelen een aanslag met een raketwerper of automatische wapens beraamd zouden hebben op de uitzendlocatie in Amsterdam. In het criminele circuit zou veel ongenoegen bestaan over speculaties in de media over de aanslag op Peter R. de Vries. De misdaadjournalist is vertrouwensman van kroongetuige Nabil B. uit het Marengo-proces.

Hele weekend bezig geweest

"Buitengewoon kwalijk" noemt Grapperhaus de noodzaak om het programma af te gelasten. Hij is naar eigen zeggen het hele weekend bezig geweest om een oplossing te vinden. "Heel Nederland staat achter de makers", zei hij.

Ook RTL streeft ernaar RTL Boulevard vanavond weer live op de buis te brengen. Of dat vanuit Amsterdam kan of van een andere plek, is niet duidelijk. Daar worden uit veiligheidsoverwegingen geen mededelingen over gedaan.