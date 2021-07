Opstand in zwaarbeveiligde gevangenis Sydney, gevangenen op het dak

Bij de Australische stad Sydney is een opstand bedwongen in een zwaarbeveiligde gevangenis. Gevangenen waren via een touw op het dak van het gebouw geklommen. Ze zijn te zien op foto's, gemaakt vanuit een helikopter. Daarop is ook vuur en rook te zien.

Gewapende bewakers hebben de gevangenen van het dak van een van de vleugels van het gebouw gehaald. Volgens de leiding van het Parklea Correctional Centre waren veertien gedetineerden erin geslaagd het dak op te klimmen. Het crisisteam van de gevangenis en beveiligingspersoneel kwamen in actie en er werden ook veiligheidstroepen opgeroepen om de opstand te bedwingen. De brandweer heeft het vuur geblust.

Op de foto's van kort na het begin van de opstand zitten en liggen gevangenen met ontbloot bovenlijf in de zon. Na inzet van de speciale troepen liggen ze op hun buik op het dak met hun hoofd op hun handen.

Zo'n 50 gevangenen die op binnenplaatsen waren, rebelleerden ook en weigerden naar bevelen van de bewakers te luisteren. Met traangas werden ze weer naar binnen gejaagd, waarna ze naar hun cel werden gebracht.

In de gevangenis, die wordt gerund door een privaat bedrijf, zitten gevangenen in middel- of extra zware beveiliging.