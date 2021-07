Zangeres Sandra Timmerman (57) overleden na hersentrauma

Zangeres Sandra Timmerman is op 57-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentrauma. Ze overleed gisteren in het ziekenhuis, meldt RTV Oost.

De zangeres uit Oldenzaal werd vrijdag van de weg gehaald omdat haar auto over de rijbaan slingerde. Ze bleek getroffen door een hersenbloeding en werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Timmerman vormde samen met haar zus Sheila enkele jaren het muzikale duo She She and the He Devils.

Recent vertelde ze in de documentaire De Gert & Hermien Story nog over haar ouders, het zangduo Gert en Hermien Timmerman. Het showbizzechtpaar leidde een roerig leven vol drank, drugs en - volgens hun dochter - godsdienstwaanzin.

In 2018 bracht Timmerman een boek uit: Circuskind. Daarin schreef ze onder meer over het misbruik door haar vader in haar jeugd.