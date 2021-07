Wekdienst 12/7: Rechtszaak moord Derk Wiersum • Protest voor gratis anticonceptie

Wat heb je gemist?

Na het nemen van strafschoppen, is Italië er met de EK-titel vandoor gegaan. Tegenstander Engeland stond in het Wembley-stadion in Londen lange tijd voor met 1-0. De Italiaanse ploeg scoorde in de tweede helft de gelijkmaker. Na verlenging was de score nog steeds gelijk, en werd door middel van strafschoppen de winnaar bepaald.

Na de wedstrijd ontstonden ongeregeldheden, waarbij volgens de Britse politie tientallen mensen zijn aangehouden en meerdere agenten gewond zijn geraakt.

Ook doet de politie onderzoek naar racistische uitlatingen op sociale media over zwarte spelers van de Engelse voetbalploeg. De politie en ook de Engelse nationale voetbalbond veroordelen alle vormen van discriminatie en noemen het "onacceptabel".