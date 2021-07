Moordzaak Derk Wiersum extra beladen na aanslag op Peter R. de Vries

Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de moord op advocaat Derk Wiersum, die de kroongetuige bijstond in het Marengo-proces. De moord werd ervaren als een "aanval op de rechtsstaat". Dat vorige week ook een aanslag is gepleegd op Peter R. de Vries, de vertrouwenspersoon van diezelfde kroongetuige, maakt de zitting vandaag extra beladen.

Wie staan er terecht?

De 37-jarige Giermo B. uit Almere en de 32-jarige Moreno B. uit Rotterdam worden ervan verdacht de moord op Derk Wiersum te hebben uitgevoerd. Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten toen hij 's ochtends van huis vertrok in de Amsterdamse wijk Buitenveldert.

Camerabeelden leidden de politie al snel naar de (gestolen) auto's die bij de liquidatie waren gebruikt en daarna naar de verdachten. Achteraf bleek de advocaat al weken in de gaten te zijn gehouden.

De politie heeft de mannen afgeluisterd, hun telefoons waren bij de plaats delict en hun dna is gevonden in de gestolen auto's. Maar volgens de verdediging van de verdachten hangen de verdenkingen van aannames aan elkaar en is er geen bewijs dat de twee de moord ook echt hebben gepleegd.

Dan is er nog een derde verdachte: Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces. Het OM denkt dat hij de gestolen auto's heeft geleverd.

In april mocht T. de gevangenis verlaten, omdat er niet genoeg bewijs is dat hij op de hoogte was van de moord op Wiersum en omdat ander onderzoek naar de gestolen auto's nog lang gaat duren. Hij staat vandaag nog niet terecht.

Wat was de impact van de moord?

Die was enorm. Derk Wiersum stond bekend als een goede, integere advocaat. Dat na een onschuldige broer van de kroongetuige in het Marengo-proces ook zijn raadsman werd vermoord, was een enorme schok.

Zeker voor advocaten, die zich soms hardop afvroegen of het nog wel verantwoord was om zo'n kroongetuige bij te staan. Maar de moord was ook voor bijvoorbeeld officieren van justitie en rechters een klap in het gezicht.

Minister Grapperhaus van Justitie sprak van een aanslag op de rechtsstaat: