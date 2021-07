Oostenrijkse bejaarde rijdt in op marktkraam, dertien gewonden

In het Oostenrijkse Sankt Florian zijn dertien voetgangers gewond geraakt toen ze werden aangereden door een auto. De slachtoffers stonden vanochtend bij een marktkraam bij de abdij in het dorp, dat niet ver van Linz ligt.

Vijf mensen liepen ernstige verwondingen op, van wie er eentje in levensgevaar is. De bestuurder van de auto is een 87-jarige man, die zelf ook gewond raakte.

De bejaarde kon nog niet ondervraagd worden, waardoor het nog onduidelijk is waarom hij op de kraam inreed. Volgens de lokale politie wijst alles op een ongeluk en niet op een opzettelijke daad.