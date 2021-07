Ruim 7000 euro opgehaald met crowdfundingactie na grafschennis 's-Gravenzande

Met een crowdfundingactie is in vijf dagen ruim 7000 euro opgehaald voor de restauratie van ongeveer 150 graven in 's-Gravenzande in Zuid-Holland. De actie werd dinsdag opgezet, na de vernieling van de graven in de nacht van maandag op dinsdag.

Initiatiefnemer Janine Berk wil in ieder geval 10.000 euro ophalen. "Hopelijk kan dit bedrag een klein zetje zijn om de gedenkplaatsen te kunnen herstellen", schrijft ze op de inzamelingspagina. "Onwijs bedankt dat straks namens u er een mooi bedrag geschonken kan worden!"

Nabestaanden waren in tranen: