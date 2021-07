NL-Alert voor omgeving Bodegraven vanwege grote brand bij kipverwerker

In Bodegraven in Zuid-Holland woedt een grote brand bij een bedrijf waar kip wordt verwerkt. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-Alert verstuurd. Omwonenden worden in het bericht gewaarschuwd voor overlast door de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten.

De brand ontstond vanochtend rond 06.00 in een van de zes loodsen door nog onbekende oorzaak. Inmiddels staan twee loodsen in lichterlaaie. In de panden staan volgens Omroep West gasflessen die exploderen door de brand. Hierdoor zijn in de omgeving knallen te horen, zegt een woordvoeder van de brandweer.

Toen de brand bij GroenlandKip uitbrak, was er geen personeel aanwezig. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen. Wel was er een bewaker in het pand, maar die kon veilig naar buiten komen.

Er zijn extra eenheden opgeroepen om te helpen bij het blussen. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn.

Bekijk hier beelden van de brand: