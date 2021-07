Richard Branson wint vandaag ruimterace der miljardairs

Richard Branson:

Bedrijf: Virgin Galactic

Ruimtevaartuig: VSS Unity

De vlucht lijkt nog het meest op een gewone vlucht met een vliegtuig.

De lancering is bij het plaatsje Truth or consequences in New Mexico. Het moederschip VMS Eve stijgt daar op, met het ruimtevaartuig de VSS Unity eraan vast. Op 14 kilometer hoogte laat het vliegtuig het ruimtevaartuig los, waarna de piloot de raketten onder het ruimtevaartuig start om tot 80 kilometer te gaan. De vlucht duurt 90 minuten, waarbij de passagiers korte tijd gewichtloosheid ervaren.

Naast Richard Branson zijn drie andere passagiers aan boord. Uiteindelijk wil Branson meerdere toeristische ruimtevluchten per jaar maken. Er hebben zich 600 klanten gemeld die ieder 250.000 dollar hebben betaald. Onder wie Justin Bieber en Leonardo DiCaprio.