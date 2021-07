Vier jaar na dodelijk protest verdwijnen omstreden beelden uit Charlottesville

Vier jaar nadat een betoger omkwam bij protesten in de Amerikaanse stad Charlottesville, worden de standbeelden die aanleiding waren voor de onrust verwijderd. De ruiterbeelden van generaals Lee en Jackson werden weggetakeld en naar een opslag gevoerd.

De beelden zijn omstreden, omdat ze een eerbetoon zijn aan generaals van de Zuidelijke staten. Zij vochten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (van 1861 tot 1865) voor behoud van slavernij.

In 2016 begon een zwarte scholier een petitie om de beelden te verwijderen. Tegenstanders dienden al snel bezwaren in, wat tot een langslepend proces leidde. Zo moest er eerst een wet worden aangepast die het verwijderen van een herdenkingsteken aan de Zuidelijke staten verbood.

Dode

In 2017 was Charlottesville dagenlang toneel van betogingen door voor- en tegenstanders van de beelden, waaronder een extreemrechtse fakkeloptocht onder het motto Unite the right. Bij die betogingen werd een vrouw doodgereden die tegen de standbeelden protesteerde.

De reactie van president Trump leidde tot meer onrust, omdat hij benadrukte dat "beide kanten" schuld hadden aan de escalatie.

Opslag

De burgemeester van Charlottesville hoopt dat het verdwijnen van de beelden tot verzoening kan leiden. "Hiermee komen Charlottesville, Virginia en de VS dichter bij verwerking van het feit dat zwarte mensen ooit voor economisch gewin werden vernietigd."

"Het werd tijd", zegt Zyahna Bryant, die de petitie tegen de beelden begon. "Geen platform voor racisme, geen platform voor haat."

De beelden gaan voorlopig een beveiligde opslag in, totdat de stad een nieuwe bestemming ervoor heeft gevonden. Daar zijn inmiddels tien suggesties voor binnengekomen bij de gemeente.