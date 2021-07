Oostenrijkse politie doet opnieuw grootschalige wapenvondst bij neonazi's

In een lopend onderzoek naar neonazi's in Oostenrijk en Duitsland heeft de Oostenrijkse politie een inval gedaan in negen huizen. Daarbij zijn automatische wapens, kogels, nazi-parafernalia en verdovende middelen gevonden, melden Oostenrijkse media. De huiszoeking vonden al plaats op 1 juli in het oosten van Oostenrijk: in Wenen en de deelstaten Burgenland en Neder-Oostenrijk.

Volgens de politie hadden de verdachten als doel een paramilitaire organisatie te vormen om "het systeem omver te werpen". De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Nehammer spreekt van extremisme dat een "dreiging voor de vreedzame co-existentie in onze samenleving" vormt.

Oostenrijk en Duitsland hebben vanaf december vorig jaar meerdere acties opgezet in het kader van hun onderzoek naar een extreemrechts netwerk rond wapen- en drugshandelaar Peter B. Met de opbrengst van drugs zijn wapens gekocht, zeggen de Duitse en Oostenrijkse politie.

In totaal zijn er nu veertien verdachten. De politie hoopt met het onderzoeken van data op inbeslaggenomen telefoons nog meer verdachten in het vizier te krijgen.