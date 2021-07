Corona-risiconiveaus in hele land omhoog, OMT adviseerde eerdere sluiting horeca

Gisteravond besloot het demissionaire kabinet tot aangescherpte coronamaatregelen vanwege de forse stijging van het aantal besmettingen. Die aanscherpingen gaan vandaag om 06.00 uur in.

Maar het Outbreak Management Team had het kabinet geadviseerd om de regels nog voor het weekend in te laten gaan, zo staat in het spoedadvies van het OMT waar het kabinet om had gevraagd. Het kabinet nam dat advies niet over, waardoor nachtclubs in de nacht van vrijdag op zaterdag nog open zijn. De forse toename van het aantal besmettingen is volgens het OMT mede te wijten aan feesten in disco's en nachtclubs.

Ook pleitte het OMT voor kortere openingstijden van de horeca dan het kabinet heeft besloten. Volgens de deskundigen had het kabinet openingstijden van 06.00 uur tot 22.00 uur moeten overwegen. Het demissionaire kabinet koos ervoor om de horeca tot 00.00 uur open te laten.

De deskundigen van het OMT pleiten in hun advies ook voor het limiteren van het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen, namelijk acht, of om een dringend advies om thuis geen feesten thuis te organiseren. In de corona-persconferentie riep demissionair premier Rutte alleen op feestjes "klein en beheersbaar" te houden en afstand te houden.

Stijging alleen bij 18-25 jaar

Het OMT zegt dat er alleen in de leeftijdsgroep 18-25 jaar een toename te zien is van het aantal besmettingen. Buiten deze groep is "geen evidente toename" te zien, zeggen de experts. Volgens het OMT is er daarom geen aanleiding om veel meer maatregelen te adviseren, behalve dan "de zeer gerichte maatregelen om verspreiding onder feestende groepen in de binnenruimte te beperken".

Ook het effect op de bezetting in de ziekenhuizen of op de IC-afdelingen is niet waar te nemen. Die zijn "stabiel laag", zegt het OMT.