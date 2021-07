'Gewapende mannen doden 45 burgers in Nigeria'

In het noordwesten van Nigeria hebben gewapende militanten zeker 45 mensen gedood. Inwoners van de stad Faru hebben dat gezegd tegen persbureau Reuters. Onbekend is wie achter de aanval zit.

"De gewapende bandieten bestormden Faru op meer dan honderd motoren. Ze schoten in het wilde weg op mensen", zegt een inwoner van de stad.

Een medewerker van een ziekenhuis zegt dat veiligheidstroepen en de lokale burgerwachten tientallen lichamen naar binnen brachten. Ook zouden er zeker elf gewonden zijn.

Kostschool

Invallen, moorden en massale ontvoeringen voor losgeld, van met name schoolkinderen, komen regelmatig voor in het noordwesten van Nigeria. Zondagnacht nog werden naar schatting 150 leerlingen van een christelijke kostschool ontvoerd nadat een gewapende groep mannen beveiligers had overmeesterd.

Het geweld in de regio leidt tot zorgen omdat extremistische groeperingen als Boko Haram en de West-Afrikaanse tak van Islamitische Staat terrein winnen. Zij kunnen profiteren van het ontbreken van goed bestuur en zo opstanden aanwakkeren.