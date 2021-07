Na 18 jaar behandeling weer twee jaar tbs voor verkrachter en moordenaar

Een 62-jarige man uit Putte die begin jaren 90 twee jonge meisjes ontvoerde, verkrachtte en vermoordde is door de rechtbank van Breda veroordeeld tot een tbs-verlenging van twee jaar. Volgens de rechter is hij na achttien jaar behandeling nog steeds een gevaar voor de samenleving en is terugkeren geen optie.

Ludo de B. ontvoerde in december 1991 een 14-jarig meisje uit het Belgische Wuustwezel. Hij verkrachtte haar en begroef haar in een bos bij Putte. Een paar maanden later, in april 1992, deed hij hetzelfde met een 16-jarig meisje uit het Belgische Essen. De politie kwam hem op het spoor en hij werd gearresteerd. Hij wees vervolgens aan waar hij het meisje van 16 had begraven en bekende ook de moord uit 1991. Een van de meisjes leefde waarschijnlijk nog toen hij haar met aarde bedekte.

Behalve voor deze twee zaken werd hij ook veroordeeld voor het verkrachten of pogingen daartoe van zes andere meisjes. Hij kreeg in 1992 twintig jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. Sinds 2003 is hij onder behandeling.

Maximale verlenging

Het Openbaar Ministerie eiste eind vorige maand een verlenging van twee jaar, de maximale lengte. De rechtbank gaat daarin mee. Volgens de rechter is duidelijk dat de man blijvende zorg nodig heeft en zou zijn terugkeer in de maatschappij een groot gevaar opleveren voor meisjes en vrouwen.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum en de instelling De Kijvelanden in Poortugaal, waar De B. verblijft, verklaarden eerder dat hij wel meewerkt aan zijn behandeling, maar dat er geen vooruitgangis. Ook zijn de mogelijkheden voor behandeling praktisch uitgeput.

In 2019 werd De B.'s tbs-behandeling voor het eerst verlengd. Ook toen werd hij veroordeeld tot de maximale verlenging, schrijft Omroep Brabant.