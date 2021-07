4000 witte rozen op de Dam als steunbetuiging aan De Vries

De Vries is vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, Nabil B. Eerder werden diens advocaat en broer doodgeschoten. "Nu is ook Peter R. de Vries neergeschoten. En juist niet primair omdat hij optrad als 'crime reporter'. Peter was (of is) zoveel meer dan dat", staat in de verklaring van de initiatiefnemers.

Familielid Nabil B. steunt actie

Een familielid van Nabil B. steunt de bloemenactie. "Na de moord op mijn broer Reduan en de moord op de advocaat Derk Wiersum is wederom een onschuldig betrokkene in het Marengoproces neergeschoten", staat in een verklaring van het anonieme familielid.

"Deze traumatische en intens verdrietige gebeurtenis voelt aan alsof mijn hart uit mijn lijf is gerukt, een niet te beschrijven pijn blijft achter. Juist deze lieve man die zo onbaatzuchtig voor mij als familielid opkwam richting een onverantwoordelijke en naïeve overheid, is nu ook slachtoffer geworden", zegt het familielid. "Het is tijd voor reflectie bij justitie en de overheid."

Aan het eind van de verklaring richt het familielid zich direct tot De Vries. "Lieve Peter R., ik beloof je dat ik nooit knielend door het leven zal gaan. Ik hoop dat je snel beter wordt, ik mis je."

'Vecht voor zijn leven'

De misdaadverslaggever werd dinsdagavond rond 19.30 uur in het hoofd geschoten in het centrum van Amsterdam. Hij ligt sindsdien in het ziekenhuis. Burgemeester Halsema zei dinsdagavond dat hij vecht voor zijn leven. Over zijn toestand is weinig bekend. Zoon Royce twitterde de volgende ochtend dat er nog veel onzeker was.

Het motief voor de aanslag op De Vries is nog onduidelijk. Bronnen rond het onderzoek zeggen tegen de NOS dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar een verband met het proces tegen de groep rond Ridouan Taghi.