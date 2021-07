Wethouder Beverwijk stapt op na debat over omstreden longkankerrapport

De Beverwijkse wethouder Haydar Erol (GroenLinks) is gisteravond opgestapt in een spoeddebat over een GGD-rapport waaruit de naam Tata Steel zou zijn geschrapt. Het rapport gaat over het hoge aantal longkankergevallen in en rond Beverwijk.

Volgens het Noordhollands Dagblad zorgde GGD-directeur Bert van de Velden daar persoonlijk voor. In conceptversies werd Tata Steel wel genoemd, maar in het eindrapport niet. "Het woord Tata mag niet worden gebruikt", zou hij een medewerker hebben opgedragen. De Veiligheidsregio Kennemerland is een onafhankelijk onderzoek gestart.

De gemeenteraad voelde Erol en burgemeester Martijn Smit (PvdA) gisteravond aan de tand over de kwestie. De wethouder had onder meer de portefeuilles milieu en gezondheid onder zich. Volgens de gemeenteraad hebben ze gebrekkig gecommuniceerd over de kwestie. De wethouder werd onder meer verweten dat hij dit weekend een belangrijk overleg met de Veiligheidsregio miste.

Daarnaast kreeg Erol onder meer de vraag of hij de verschillende conceptversies van het rapport had gezien. Daar gaf hij geen duidelijk antwoord op.

Na een pauze diende de wethouder zijn ontslag in. Volgens NH Nieuws kwam dat relatief onverwacht. "Dit debat voelt ongemakkelijk, want het gaat over mijn functioneren. Ik ben daarom tot de conclusie gekomen dat ik per direct mijn functie neerleg."