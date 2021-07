Wekdienst 9/7: Mogelijk persconferentie • Westerkerk staat stil bij aanslag De Vries

En dan nog even dit:

De Slovenen doen het goed in de Tour. Tadej Pogacar staat ruim aan de leiding, zijn landgenoot Mohoric won een etappe en dat is dan nog zonder Primoz Roglic, die na valpartijen uitviel. Wat verklaart het succes van het Sloveense wielrennen?

Commentator Martin Hvastija, zelf oud-prof, weet het wel: "Als ik met collega-commentatoren uit andere landen praat, hoor ik vaak dat ze daar op school veel minder aan sport doen dan wij. Iedereen krijgt minstens drie uur gym per week, en daarnaast sport vrijwel ieder kind na school ook. Daar wordt meteen al gekeken naar welk kind waar goed in is, en daar wordt het dan verder in begeleid. Zo ontdek je snel het talent van kinderen"

Dorpsgenoten van Pogacar over zijn succes: