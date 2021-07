Dodelijk ongeval tussen vrachtwagen en auto op A28 bij De Bilt

Op de A28 bij De Bilt is een persoon om het leven gekomen bij een ongeluk. Vermoedelijk is de bestuurder van de BMW achterop een vrachtwagen geklapt.

Op de weg is een lang spoor zichtbaar. De vrachtwagen en de auto kwamen op de vluchtstrook tot stilstand. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

De A28 is vanaf Soesterberg in de richting Utrecht voorlopig dicht. Verkeer vanuit Zwolle en Amersfoort in de richting van Utrecht kan volgens de ANWB het beste omrijden via Hilversum over de A1 en A27.