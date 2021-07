Hof verlaagt celstraf voor per ongeluk doodschieten vriend bij opname videoclip

Een 23-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk voor het doodschieten van een 26-jarige vriend. De straf valt lager uit dan de 24 maanden die de rechtbank gaf.

De verdachte was in januari vorig jaar met het slachtoffer in een woning in het stadsdeel Zuidoost bezig met de opname van een videoclip. De clip zou gaan over een man die opgroeit in een buurt met drugs, wapens en geweld. De verdachte gebruikte hiervoor een echt vuurwapen met munitie.

Tijdens het opnemen van de videoclip was de verdachte volgens het hof zwaar onder invloed van alcohol en drugs. Het vuurwapen werd door de verdachte voor de camera geladen en ontladen en verschillende keren werd de trekker overgehaald.

"Op enig moment, na middernacht, haalde hij de trekker van het toen doorgeladen vuurwapen over, waardoor deze afging. Zijn vriend werd vervolgens dodelijk getroffen door een kogel uit het wapen", aldus het hof.

Roekeloos handelen

De rechtbank veroordeelde de man vorig jaar tot 24 maanden jeugddetentie. Het Openbaar Ministerie ging hiertegen in beroep, omdat het aanvankelijk uitging van opzet. Tijdens de zitting in het hoger beroep kwam het OM echter tot de conclusie dat dit niet het geval was, meldt AT5.

Het hof komt net als de rechtbank tot het oordeel dat sprake is van dood door schuld. Volgens het hof was de verdachte nooit van plan om zijn vriend dood te schieten, maar was er wel sprake van een zeer ernstig gebrek aan zorgvuldigheid, schrijft NH Nieuws. Hij nam bewust enorme risico's en handelde roekeloos, luidt het oordeel. De man is daarnaast ook veroordeeld voor vuurwapenbezit met munitie.

Volgens het hof heeft de verdachte "onaanvaardbare risico's genomen met fatale consequenties", maar is de maximale jeugddetentie van twee jaar niet gerechtvaardigd. "Wat er is gebeurd, heeft ook de verdachte zeker niet gewild."

Het hof kiest daarom voor een lagere straf, waarvan deels voorwaardelijk, "omdat verdachte nog pedagogisch beïnvloedbaar is en gemotiveerd zijn problemen het hoofd te bieden."