Paus maakt het goed na operatie, ondanks verhoging

Paus Franciscus herstelt volgens het Vaticaan goed van een darmoperatie. Hij had gisteravond verhoging, maar dat bleek vanmorgen weer in orde te zijn. Ook zijn er geen complicaties gevonden die de koortsaanval kunnen verklaren.

De 84-jarige paus werd zondag opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome voor een geplande operatie aan zijn darmen. Vanwege een vernauwing is de helft van zijn dikke darm verwijderd.

Vanwege de verhoging zijn vanmorgen Franciscus' borst- en buikholte gescand. Daarbij werden geen problemen gevonden. Ook uit microbiologisch onderzoek kwam niets bijzonders naar voren.

Volgens een woordvoerder is de paus alweer in staat zonder hulp te bewegen en is ook eten zonder problemen mogelijk. Als alles zo blijft, kan Franciscus aan het einde van de week naar huis.