Bloemenzee voor Peter R. de Vries groeit

De bloemenzee voor Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam blijft groeien. Op de plek in de Lange Leidsedwarsstraat waar hij werd neergeschoten, laten mensen ook andere steunbetuigingen achter, zoals een kaartje of kaars. Inmiddels zijn er hekken neergezet om de achtergelaten voorwerpen te beschermen.

Over de gezondheidstoestand van de dinsdagavond neergeschoten misdaadverslaggever werd gisteren voor het laatst iets bekend. RTL-directeur Peter van der Vorst zei 's avonds dat De Vries nog steeds vecht voor zijn leven.

Eerder op de dag liet De Vries' zoon Royce via Twitter weten dat zijn familie Peter omringt met liefde en hoop. "Er is nog veel onzeker", schreef hij.