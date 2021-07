Politie heropent onderzoek naar Utrechtse cold case en mist hulp Peter R. de Vries

De politie heeft de zaak van de in 1995 vermoorde Utrechter Sjaak Gerwig heropend omdat er nieuwe informatie is binnengekomen. "Omdat er hoop is op een echte doorbraak trekt de politie alles uit de kast om nog meer informatie te verzamelen", laat de politie weten.

Daarbij mist de politie de hulp van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die dinsdagavond werd neergeschoten. Hij zou vanavond in RTL Boulevard uitgebreid op de zaak ingaan en er was nauw contact met hem. "Zijn bijdrage vandaag wordt dan ook erg gemist", meldt de politie.

Financieel conflict

De 18-jarige Gerwig was op 29 maart 1995 bij zijn vriendin Claudia in Utrecht. 's Avonds ging hij richting zijn eigen huis, een wijk verderop, maar hij kwam daar nooit aan. Zijn lichaam werd een paar dagen later gevonden in Laagraven, tussen Utrecht en Houten. Hij lag in het water in de buurt van een homo-ontmoetingsplaats. Hij was op zijn hoofd geslagen. Van de dader ontbrak elk spoor.

Rechercheur Rob Boon hoopt meer informatie te vinden in de buurt waar Gerwig woonde, de Utrechtse Rivierenwijk. "Wij hebben recent specifieke informatie gekregen waaruit naar voren komt dat Sjaak wellicht een financieel conflict heeft gehad met iemand uit de wijk. Daarom gaan we Rivierenwijk in om een krant te verspreiden. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen informatie hebben die ze nog niet met ons gedeeld hebben", zegt hij tegen RTV Utrecht.