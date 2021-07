Drie oud-medewerkers gevangenis Roermond veroordeeld voor fraude

Drie oud-medewerkers van de gevangenis in Roermond zijn veroordeeld voor grootschalige declaratiefraude. Een teamleider en twee collega's declareerden voor 30.000 euro aan verzonnen reisjes, meldt 1Limburg.

De fraude kwam in oktober 2019 aan het licht, toen een van de medewerkers vertelde wat er was gebeurd. Deze medewerker beschuldigde toen ook zijn, inmiddels vertrokken, leidinggevende ervan dat die het plan had bedacht.

Volgens zijn twee collega's was de teamleider, een 53-jarige man uit Landgraaf, het brein achter de declaratiefraude. Dat erkende de man later ook. Hij verklaarde dat hij verslaafd was aan cocaïne en wanhopig op zoek ging naar geld. "Natuurlijk wist ik dat het een keer uit zou komen en dat het fout zou gaan. Ik was echter geheel de weg kwijt."

De teamleider kreeg hij de zwaarste straf: een taakstraf van 160 uur en drie maanden gevangenisstraf voorwaardelijk, meldt 1Limburg. De medewerker die de fraude opbiechtte kreeg drie maanden voorwaardelijke celstraf, terwijl zijn collega een taakstraf van 120 uur voorwaardelijk kreeg opgelegd. Dat verschil in beide straffen zit in de hoeveelheid ingediende declaraties.