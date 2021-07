België roept ambassadeur in Zuid-Korea terug na nieuw incident met zijn vrouw

De Belgische ambassadeur in Zuid-Korea moet met spoed terugkomen, nu zijn vrouw voor de tweede keer in korte tijd in opspraak is geraakt. Dat heeft de minister Wilmès van Buitenlandse Zaken besloten.

De echtgenote, Xiang Xueqiu, kreeg het maandag in Seoul aan de stok met een straatveger die haar met een bezem zou hebben aangeraakt. De gemoederen raakten verhit en de straatveger zou de vrouw op de grond hebben geduwd.

Xiang Xueqiu zou de straatveger op haar beurt in het gezicht hebben geslagen. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap wilde geen van tweeën aangifte doen.

Ambassadeur Peter Lescouhier zou eind deze maand terugkeren naar België. Dat was ook al eerder dan gepland, naar aanleiding van een klap die zijn vrouw in april uitdeelde aan een verkoopster in een kledingwinkel.

120 jaar diplomatieke betrekkingen

"De huidige situatie laat hem niet langer toe om zijn functie op een serene manier uit te oefenen", luidde destijds het persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ambassadeur Lescouhier bood excuses aan voor het gedrag van zijn vrouw.

Nu mag hij dus nog eerder zijn koffers pakken. Minister Wilmès wijst in een verklaring op de "verantwoordelijkheid van een ambassadeur in het gastland". Zuid-Korea en België vieren dit jaar dat ze 120 jaar diplomatieke betrekkingen onderhouden.

Bekijk hier de beelden van het incident in april: