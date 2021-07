Celstraffen voor bedreigers van Franse die islam bekritiseerde

In Frankrijk zijn elf mensen veroordeeld voor het online bedreigen van de Franse Mila (18), die als tiener doodsbedreigingen kreeg na kritiek op de islam. De veroordeelden hebben voorwaardelijke celstraffen tussen de vier en zes maanden gekregen.

Mila was 16 toen haar eerste video over de islam op Instagram zette, waarin ze zei dat de islam een religie van haat is. Vlak daarvoor had ze in een ander filmpje de avances van een moslim afgewezen. Mila is lesbisch. Ze werd daarop beschimpt vanwege haar seksuele geaardheid en uitgemaakt voor racist.

Sindsdien heeft ze 100.000 haatberichten ontvangen, volgens haar advocaat. Er werd gedreigd om haar te verkrachten, zuur in haar gezicht te gooien en haar levend te begraven. Op sociale media werden haar adres en school bekendgemaakt. Ook moest ze van school veranderen vanwege de bedreigingen. Nu krijgt de vrouw 24 uur per dag politiebescherming.

Recht op godslastering

Ook moeten de veroordeelden een schadevergoeding betalen aan Mila. "We hebben gewonnen en we zullen winnen, want wat ik wil is dat we samen nooit zullen opgeven", zei Mila na de uitspraak van de rechter in Parijs.

De zaak leidde tot een fel debat in Frankrijk tussen mensen die haar steunen en wijzen op de vrijheid van meningsuiting en critici die vinden dat Mila te ver is gegaan. President Macron nam het voor haar op door te stellen dat Fransen het recht op godslastering hebben.