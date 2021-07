Steeds meer onderzoek naar fusies door Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet bij steeds meer fusies verdiepend vervolgonderzoek doen, omdat er een risico is dat de markt wordt verstoord. Zo kan een gefuseerd bedrijf te machtig worden of de prijzen verhogen.

De toezichthouder zegt normaal één of twee uitgebreide fusie-onderzoeken per jaar te doen, maar is nu, halverwege het jaar, al bezig met vijf fusie-onderzoeken. De ACM doet momenteel onderzoek naar fusies in onder meer de zorgsector.

"Als een bedrijf groot wordt door een fusie, kan het de prijs bepalen. Dat is nadelig voor de consument. Ook kan de service minder belangrijk worden, omdat mensen toch wel bij hen kopen. Als het bedrijf te groot wordt door een fusie kan zelfs de innovatie worden geremd, omdat het weinig moeite hoeft te doen om een nieuw product te leveren aan de consument. Naar die risico's kijken we", zegt de ACM.

Allergrootste fusies melden in Brussel

Het afgelopen half jaar heeft de ACM tachtig fusiemeldingen ontvangen. Dat zijn evenveel meldingen als heel vorig jaar. Fusies van bedrijven met een bepaalde omzet moeten de fusie bij de ACM melden voor goedkeuring.

"Bedrijven zijn verplicht om dat te doen. Bedrijven die de omzetgrens niet halen, hoeven zich niet te melden. En de allergrootste fusies en overnames moeten in Brussel worden gemeld", zegt de ACM.

De ACM kan risicovolle fusies tegenhouden en beschermt mensen en bedrijven tegen marktmacht. Dit jaar heeft de toezichthouder nog geen fusies tegengehouden.